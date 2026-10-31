"Grande Fratello Vip", la diretta della sedicesima puntata

Nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", condotto da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Uno tra Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini dovrà abbandonare la Casa, mentre una serie di nomination a sorpresa e un televoto flash decreteranno il secondo finalista. Ad attendere Valeria Marini un confronto con Andreas Muller, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi. Cosa farà Alex Belli? Dopo il suo riavvicinamento al gruppo, qualcuno sospetta una strategia. Infine continua lo scontro tra Carmen Di Pietro e i giovani, mentre Marina, già prima finalista, riceverà una sorpresa dai figli. Segui la diretta della sedicesima puntata: