"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi rimprovera Danto: "Abbi rispetto di Carmen"

La discussione coinvolge anche le opinioniste, che danno letture diverse dei rapporti nella Casa. Cesara Buonamici punta l'attenzione su Piera, accusandola di seguire continuamente il resto del gruppo senza esprimere un pensiero personale. Per l'opinionista, la concorrente tende ad accodarsi alle posizioni degli altri anche nel confronto con Carmen. Selvaggia Lucarelli, invece, si schiera dalla parte dei giovani. Nel valutare il percorso della showgirl, sostiene che abbia dato poco a questa edizione del reality. Una considerazione che trova Cesara in disaccordo: Buonamici difende il contributo di Carmen, convinta che abbia generato molte più dinamiche rispetto a Piera. Il confronto si allarga così dalle tensioni tra coinquilini al ruolo che ciascuno di loro ha avuto nel programma.