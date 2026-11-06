"Grande Fratello Vip", Ilary Blasi rimprovera Danto: "Abbi rispetto di Carmen"

"Abbi rispetto di Carmen". Al "Grande Fratello Vip", Ilary Blasi interviene contro Danto per le parole rivolte a Carmen Di Pietro, che aveva definito la coinquilina "tarata mentalmente". Un'offesa che la conduttrice contesta durante la sedicesima puntata del reality show: il richiamo arriva dopo una clip che ripercorre le tensioni tra Carmen e il gruppo dei più giovani, protagonisti di diversi scontri negli ultimi giorni.
Il richiamo di Ilary Blasi
Tra la showgirl e i ragazzi più giovani della Casa le incomprensioni continuano ad alimentare discussioni. Carmen non condivide alcuni dei loro comportamenti, mentre i concorrenti più giovani mettono in dubbio la sua spontaneità, accusandola di recitare la parte dell'ingenua per ottenere un vantaggio nel gioco. Una contrapposizione che coinvolge anche Piera e Alessandro Roncaccia, critici nei suoi confronti. Di fronte all'espressione utilizzata da Danto, però, Ilary prende posizione. "Devi avere rispetto di una donnaa più grande di te", gli dice, richiamandolo al modo in cui si rivolge alla coinquilina. Al centro dell'intervento della conduttrice c'è proprio la definizione "tarata mentalmente", usata dal ragazzo nei giorni scorsi.
Danto ha offeso Carmen Di Pietro?
La discussione coinvolge anche le opinioniste, che danno letture diverse dei rapporti nella Casa. Cesara Buonamici punta l'attenzione su Piera, accusandola di seguire continuamente il resto del gruppo senza esprimere un pensiero personale. Per l'opinionista, la concorrente tende ad accodarsi alle posizioni degli altri anche nel confronto con Carmen. Selvaggia Lucarelli, invece, si schiera dalla parte dei giovani. Nel valutare il percorso della showgirl, sostiene che abbia dato poco a questa edizione del reality. Una considerazione che trova Cesara in disaccordo: Buonamici difende il contributo di Carmen, convinta che abbia generato molte più dinamiche rispetto a Piera. Il confronto si allarga così dalle tensioni tra coinquilini al ruolo che ciascuno di loro ha avuto nel programma.