"Grande Fratello Vip", Alex Belli è l'eliminato della sedicesima puntata

Alex Belli è l'eliminato della sedicesima puntata "Grande Fratello Vip". Durante l'appuntamento del 6 novembre, l'attore deve abbandonare la Casa dopo il confronto al televoto con Andreas Müller e Valeria Marini, rimasti insieme a lui in attesa del verdetto. A comunicargli l'esito è Ilary Blasi, entrata personalmente nel salone della Casa con la busta rossa. Per Belli, l'ultima serata nel reality passa anche da una discussione sulla gestione delle scorte alimentari, motivo di tensione tra i concorrenti negli ultimi giorni.
L'ultimo show di Alex Belli: la guerra del cibo
Prima dell'annuncio, la conduttrice raggiunge i coinquilini davanti a una lunga tavola apparecchiata, sulla quale sono sistemate tre cloches. Alex solleva la prima e trova un'insalata, Valeria scopre lo stesso piatto sotto la seconda. Guendalina Tavassi apre invece la terza, che contiene salame e mortadella. Ilary invita tutti a sedersi e riporta l'attenzione sulle polemiche degli ultimi giorni. Guendalina, Roncaccia e Megan si sono lamentati della mancanza di cibo e delle poche scorte in frigorifero. Belli li ha accusati di non saper dividere gli alimenti e organizzare i consumi. Il confronto più acceso è quello con Tavassi, che gli rimprovera di mettere in atto una strategia per salvarsi dalla nomination.
Il verdetto e l'arrivo in studio
Concluso il confronto, Alex, Andreas e Valeria tornano in salone, dove arriva la comunicazione dell'eliminazione. È Belli a dover salutare i compagni e lasciare il gioco, con Valeria Marini che resta delusa (ancora una volta) per non essere stata eliminata. L'attore raggiunge quindi lo studio insieme a Ilary e durante il tragitto in macchina le confessa di aver lasciato diversi bigliettini ai concorrenti. Ad accoglierlo trova un caloroso applauso, mentre Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli si dicono dispiaciute per la sua uscita. "Sei uscito per un soffio Alex", gli rivela la conduttrice. Belli raggiunge poi Jonathan, Michelle, Moreno e Giacomo, gli altri eliminati. Nella Casa, intanto, i coinquilini sono convinti che l'attore sia in realtà il secondo finalista dell'edizione.