"Grande Fratello Vip", Alex Belli è l'eliminato della sedicesima puntata

Prima dell'annuncio, la conduttrice raggiunge i coinquilini davanti a una lunga tavola apparecchiata, sulla quale sono sistemate tre cloches. Alex solleva la prima e trova un'insalata, Valeria scopre lo stesso piatto sotto la seconda. Guendalina Tavassi apre invece la terza, che contiene salame e mortadella. Ilary invita tutti a sedersi e riporta l'attenzione sulle polemiche degli ultimi giorni. Guendalina, Roncaccia e Megan si sono lamentati della mancanza di cibo e delle poche scorte in frigorifero. Belli li ha accusati di non saper dividere gli alimenti e organizzare i consumi. Il confronto più acceso è quello con Tavassi, che gli rimprovera di mettere in atto una strategia per salvarsi dalla nomination.