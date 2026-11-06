"Grande Fratello Vip", Valeria Marini perde la pazienza con Andreas Müller: "Non ti permettere di offendermi"

Dallo studio, Selvaggia Lucarelli prende posizione: "Valeria sarà anche ipocrita ma la vedo sola, quattro persone le vanno contro. Andreas, Giulia, Marina e Guendalina". L'opinionista si rivolge poi al ballerino: "Ha fatto la cosa più comoda del mondo, prendersela con Valeria e come sempre è Marina che indica la strada da percorrere". Infine l'affondo: "Tu Andreas senza Marina sei perso tanto quanto Valeria è persa senza Alex. Anche io ho tre aggettivi per te: ignavo, irretito e imbeccato". Müller respinge la lettura: "Io penso quello che dico. Se penso qualcosa lo dico in faccia". Cesara Buonamici invita invece Valeria a riflettere sul proprio comportamento e sulle continue richieste di abbandonare il reality: "Si è creata un suo mantello magico continuando a chiedere di uscire dalla casa. Uno scudo per dire tutto ciò che pensa". Infine le ricorda un'offesa rivolta al ballerino: "Ad Andreas lo hai definito infame".