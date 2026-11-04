Al "Grande Fratello Vip" arriva Robocchio: ad accogliere l'umanoide Valeria Marini

Un ospite speciale è arrivato nella Casa del "Grande Fratello Vip" nel pomeriggio del 3 novembre: è Robocchio, un umanoide che ha conquistato subito l'attenzione dei concorrenti. Ad accoglierlo ci sono, tra gli altri, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa, Federica Morello e Varsi. Ma è soprattutto Valeria Marini a diventare protagonista dell'incontro: "Ti farò da assistente personale, per un po’", le annuncia il nuovo arrivato.
Il regalo prima dell’ingresso
La sorpresa comincia con un pacco che Alex Belli porta dal Confessionale in salone. Dentro ci sono pasta, passata di pomodoro, basilico e farina: una consegna particolarmente gradita dopo la riduzione del budget della spesa. Gli inquilini ringraziano, senza sapere chi sia il mittente. A risolvere il mistero arriva Robocchio: "Vi è piaciuto il regalo? Vi ho mandato il cibo".
Il ballo con Valeria Marini
Il robot invita la showgirl a ballare, poi coinvolge anche gli altri concorrenti. Dopo la musica, chiede a Valeria di accompagnarlo nella zona beauty. La visita prosegue tra chiacchiere e un'Aura Battle, prima del momento dei saluti e dell’uscita attraverso il magazzino.
"Cinque gocce di Chanel"
Non sono mancanti gli equivoci. Quando Valeria ricorre alla sua espressione per indicare il bisogno di andare in bagno, il robot domanda: "Cosa sono 5 gocce di Chanel?". Anche una richiesta di saluti diventa una gag: "A regà so 10 euro a saluto", scherza Robocchio, introducendo un improbabile tariffario per le dediche ai familiari dei concorrenti.