Al "Grande Fratello Vip" arriva Robocchio: ad accogliere l'umanoide Valeria Marini

Un ospite speciale è arrivato nella Casa del "Grande Fratello Vip" nel pomeriggio del 3 novembre: è Robocchio, un umanoide che ha conquistato subito l'attenzione dei concorrenti. Ad accoglierlo ci sono, tra gli altri, Carmen Di Pietro, Marina La Rosa, Federica Morello e Varsi. Ma è soprattutto Valeria Marini a diventare protagonista dell'incontro: "Ti farò da assistente personale, per un po’", le annuncia il nuovo arrivato.