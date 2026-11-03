"Grande Fratello Vip", le nomination del 2 novembre

Le scelte della casa - Le nomination palesi rivelano una spaccatura sempre più profonda all'interno della Casa divisa tra più fazioni. Alex riceve i voti di Danto e Roncaccia. Valeria viene nominata da Guendalina, Federica, Giulia e Andreas. Per Giulia voti i decisivi per la nomination arrivano da Alex e da Valeria. Su Andreas convergono infine i voti di Piera e Megan. Al televoto vanno dunque i quattro concorrenti più votati: Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Muller e Giulia Provvedi.