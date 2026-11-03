chi salvare?

"Grande Fratello Vip", le nomination del 2 novembre

Al termine della quindicesima puntata, quattro concorrenti finiscono al televoto

03 Nov 2026 - 01:08
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La quindicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 2 novembre su Canale 5, si conclude con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico da casa a decidere chi salvare, mentre il meno votato diventerà il primo candidato per la prossima eliminazione.

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Le scelte della casa - Le nomination palesi rivelano una spaccatura sempre più profonda all'interno della Casa divisa tra più fazioni. Alex riceve i voti di Danto e Roncaccia. Valeria viene nominata da Guendalina, Federica, Giulia e Andreas. Per Giulia voti i decisivi per la nomination arrivano da Alex e da Valeria. Su Andreas convergono infine i voti di Piera e Megan. Al televoto vanno dunque i quattro concorrenti più votati: Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Muller e Giulia Provvedi.

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