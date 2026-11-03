"Grande Fratello Vip", Alex Belli riabbraccia Delia Duran poi le passa un biglietto I Ilary Blasi: "Darai delle spiegazioni"

Lui si giustifica spiegando di aver dato solo un "pizzino d'amore" per lei. La conduttrice domanda allora perché avesse già il biglietto pronto in tasca nonostante si trattasse di una sorpresa. Alex replica che aveva il messaggio pronto perchè sapeva che prima o poi lei sarebbe andata a trovarlo. Ilary chiude il collegamento avvisando il concorrente che dovrà andare in confessionale per "dare delle spiegazioni" sul motivo del gesto.