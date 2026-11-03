"Grande Fratello Vip", Alex Belli riabbraccia Delia Duran poi le passa un biglietto I Ilary Blasi: "Darai delle spiegazioni"
La modella entrata in Casa per fare una sorpresa al marito, rassicura Valeria Marina e attacca Marina La Rosa
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L'auto-isolamento di Alex Belli all'interno della casa del "Grande Fratello Vip" preoccupa Delia Duran che, ospite nella puntata del 2 novembre, vuole offrire il proprio supporto al marito con una dolce sorpresa.
Ilary Blasi chiama Alex nella Nuvola trasformata per l'occasione nella cameretta del figlio Gabriel, di sette mesi. Lì viene fuori il lato più umano del fotografo che racconto come la nascita del piccolo abbia cambiato profondamente la loro vita. Poco dopo, in cucina, avviene l'incontro emozionante con la moglie Delia. Interpellata dalla conduttrice lei stessa coglie l'occasione per rivolgere parole ai "rivali" di Alex nella casa, a partire da Marina La Rosa. "Ha detto delle parole molto gravi e offensive", dice la modella che l'accusa di aver trattato suo marito "come un cane".
Al momento dei saluti, Delia Duran ha un breve scambio con Valeria Marini nei confronti della quale spende parole di incoraggiamento e la invita a credere nell'amicizia con Alex senza titubanze. Dopo l'abbraccio con la moglie, il fotografo viene perà ripreso da Ilary. Le telecamere catturano il momento in cui passa un biglietto a Delia, azione vietata dal regolamento in quanto non sarebbe consentiti messaggi con persone esterne alla casa.
Lui si giustifica spiegando di aver dato solo un "pizzino d'amore" per lei. La conduttrice domanda allora perché avesse già il biglietto pronto in tasca nonostante si trattasse di una sorpresa. Alex replica che aveva il messaggio pronto perchè sapeva che prima o poi lei sarebbe andata a trovarlo. Ilary chiude il collegamento avvisando il concorrente che dovrà andare in confessionale per "dare delle spiegazioni" sul motivo del gesto.