"Grande Fratello Vip", Jonathan Kashanian è l'eliminato della quindicesima puntata

Il verdetto del televoto - I primi a salvarsi, a inizio puntata, sono Alex Belli, Piera Meloni e Carmen Di Pietro. Successivamente tocca a Varsi, lasciando al testa a testa finale Valeria Marini e Jonathan Kashanian. A comunicare l'esito finale nella Nuvola è la prima finalista, Marina La Rosa che non nasconde il desiderio di vederli fuori entrambi. A dover lasciare la Casa è dunque Jonathan, quarto eliminato definitivo dopo Michelle Masullo, Moreno Morello e Giacomo Gallani.