"Grande Fratello Vip", Jonathan Kashanian è l'eliminato della quindicesima puntata

Jonathan Kashanian è l'eliminato della quindicesima puntata del "Grande Fratello Vip". Durante l'appuntamento in onda lunedì 2 novembre su Canale 5, Ilary Blasi ha svelato il verdetto del televoto che vedeva Jonathan in nomination insieme a Alessandro Varsi, Alex Belli, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Valeria Marini.
Il verdetto del televoto - I primi a salvarsi, a inizio puntata, sono Alex Belli, Piera Meloni e Carmen Di Pietro. Successivamente tocca a Varsi, lasciando al testa a testa finale Valeria Marini e Jonathan Kashanian. A comunicare l'esito finale nella Nuvola è la prima finalista, Marina La Rosa che non nasconde il desiderio di vederli fuori entrambi. A dover lasciare la Casa è dunque Jonathan, quarto eliminato definitivo dopo Michelle Masullo, Moreno Morello e Giacomo Gallani.
Il commento di Jonathan - "Sono sereno così, era il mio momento", sono state le prime parole dello stilista che ha poi incoraggiato l'amica Valeria ad andare avanti. Non altrettanto tenero è stato invece il saluto con Marina. "Spero di non incontrare mai più una persona come te", dice prima di congedarsi dalla Casa.