"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro star dello Showtime con l'imitazione di Ornella Vanoni
La concorrente è protagonista della seconda serata di intrattenimento tra poesie in romanesco e sfide da cheerleader: a vincere sono i Danto Cattivi
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Al "Grande Fratello Vip" anche l’intervallo ha la sua protagonista: Carmen Di Pietro. Nella serata di mercoledì 4 novembre, il Localino ha ospitato il secondo appuntamento con "GF Vip Showtime", lo spettacolo che mette alla prova i concorrenti tra musica, ballo e recitazione. A condurre Andreas Müller, affiancato da Alex Belli nel ruolo del "pianista che non la tocca piano".
Carmen Di Pietro e il suo "Appuntamento"
Il momento musicale di metà serata è affidato a Carmen, che si cimenta con "L’appuntamento" di Ornella Vanoni. Una scelta ambiziosa per l'half time show della Casa: il palcoscenico è quello del Localino, ma il repertorio è da grande interprete. Tra una sfida e l’altra, la concorrente si prende così uno spazio tutto suo, portando nello spettacolo un classico della canzone italiana.
Dissing, versi e prove di recitazione
Non solo intrattenimento però: dietro lo spettacolo c'è una vera sfida ed è il pubblico da casa ad assgnare la vittoria tra le due fazioni composte dai Danto Cattivi e gli Avvarsari Stellari. Giancarlo Danto e Megan Ria si affrontano a colpi di freestyle e dissing, mentre Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia passano alla poesia in romanesco. Marina La Rosa e Valeria Marini reinterpretano i discorsi pronunciati nella Casa, cambiando registro su richiesta del conduttore: il materiale, del resto, non manca. Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi sfidano invece Federica Morello e Piera Meloni tra balli e cori da cheerleader. Prima del sipario arriva anche un'aura battle a sorpresa tra Varsi e Danto. A decretare il successo dei Danto Cattivi è il pubblico attraverso il sondaggio social. Per i vincitori arriva un kit con colori, pennelli, tele e cavalletti.