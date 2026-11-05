"Grande Fratello Vip", Carmen Di Pietro star dello Showtime con l'imitazione di Ornella Vanoni

Non solo intrattenimento però: dietro lo spettacolo c'è una vera sfida ed è il pubblico da casa ad assgnare la vittoria tra le due fazioni composte dai Danto Cattivi e gli Avvarsari Stellari. Giancarlo Danto e Megan Ria si affrontano a colpi di freestyle e dissing, mentre Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia passano alla poesia in romanesco. Marina La Rosa e Valeria Marini reinterpretano i discorsi pronunciati nella Casa, cambiando registro su richiesta del conduttore: il materiale, del resto, non manca. Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi sfidano invece Federica Morello e Piera Meloni tra balli e cori da cheerleader. Prima del sipario arriva anche un'aura battle a sorpresa tra Varsi e Danto. A decretare il successo dei Danto Cattivi è il pubblico attraverso il sondaggio social. Per i vincitori arriva un kit con colori, pennelli, tele e cavalletti.