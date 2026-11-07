"Grande Fratello Vip", Alex Belli abbandona lo studio in diretta: "Tutti scontati"

A provocare la protesta è l'esito delle nomination: al televoto finiscono Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. L'attore, che aveva già criticato le scelte dei coinquilini, si alza e lascia lo studio salutando la conduttrice e le opinioniste. Non è la prima "fuga" di Belli: anche qualche settimana fa, quando era ancora in gioco, l'ex inquilino era fuggito momentaneamente dalla Casa. "Vuoi qualcosa che non sia scontato, Ilary?", esordisce Belli prima di uscire. "Oddio, che paura", risponde la conduttrice, prima che l'attore prenda la parola per annunciare la propria decisione. "Ringrazio te, Ilary, che sei la padrona di casa. Ringrazio voi che siete state le mie opinioniste favolose", dice, rivolgendosi anche a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poi chiarisce di non voler restare tra gli eliminati a seguire e commentare le dinamiche della Casa.