"Grande Fratello Vip", Alex Belli abbandona lo studio in diretta: "Tutti scontati"

Un'uscita di scena inaspettata: è quella di Alex Belli durante la sedicesima puntata del "Grande Fratello Vip". Il concorrente, fresco di eliminazione, subito dopo le nomination decide improvvisamente di abbandonare lo studio in segno di protesta dopo aver ascoltato le motivazioni dei suoi ex compagni di avventura: "Certamente non starò su quella seggiola a commentare questo programma con questi concorrenti così scontati", ha detto a Ilary Blasi prima di fuggire dallo studio.
A provocare la protesta è l'esito delle nomination: al televoto finiscono Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi. L'attore, che aveva già criticato le scelte dei coinquilini, si alza e lascia lo studio salutando la conduttrice e le opinioniste. Non è la prima "fuga" di Belli: anche qualche settimana fa, quando era ancora in gioco, l'ex inquilino era fuggito momentaneamente dalla Casa. "Vuoi qualcosa che non sia scontato, Ilary?", esordisce Belli prima di uscire. "Oddio, che paura", risponde la conduttrice, prima che l'attore prenda la parola per annunciare la propria decisione. "Ringrazio te, Ilary, che sei la padrona di casa. Ringrazio voi che siete state le mie opinioniste favolose", dice, rivolgendosi anche a Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poi chiarisce di non voler restare tra gli eliminati a seguire e commentare le dinamiche della Casa.
"Esco da dove sono entrato. Ciao, buona serata". Belli si allontana, lasciando allo studio il compito di commentare la sua uscita. Dopo aver lasciato senza parole Ilary Blasi, in studio ci si chiede se possa essere contattato ma Jonathan Kashanian spiega che l'attore non ha con sé il telefono escludendo la possibilità di contattarlo. La puntata prosegue dopo il suo saluto: lo rivedremo nelle prossime?