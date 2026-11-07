"Grande Fratello Vip", Guendalina Tavassi è la seconda finalista

Tutto inizia nella Mistery, dove i concorrenti sono chiamati a fare le nomination. Guendalina sceglie Megan e le contesta di aver sostenuto Valeria, anziché Giulia, durante lo schieramento di inizio puntata. Megan difende il rapporto costruito con Marini fin dal primo giorno: "A me Valeria fa tenerezza", spiega, aggiungendo che Giulia ha già chi la difende. Anche Marina nomina Megan, mentre Andreas e Giulia indicano Valeria. Su Carmen convergono i voti di Piera, Varsi, Roncaccia e Danto. Megan e Federica scelgono invece Guendalina. Valeria nomina Andreas e Carmen fa il nome di Danto. Le quattro concorrenti più votate finiscono così al televoto. La domanda rivolta al pubblico è: "Chi vuoi in finale?". Le dirette interessate, però, scoprono soltanto una volta arrivate in studio che il risultato assegnerà anche un posto accanto a Marina.