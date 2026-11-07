"Grande Fratello Vip", Guendalina Tavassi è la seconda finalista

Guendalina Tavassi è la seconda finalista del "Grande Fratello Vip". Durante la sedicesima puntata, la concorrente conquista il passaggio alla finale attraverso un televoto flash e raggiunge Marina La Rosa, già qualificata. A contendersi il posto con lei sono Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Megan. Il voto ha però una doppia conseguenza: Carmen, risultata la meno votata, diventa candidata alla prossima eliminazione.
Il televoto flash
Tutto inizia nella Mistery, dove i concorrenti sono chiamati a fare le nomination. Guendalina sceglie Megan e le contesta di aver sostenuto Valeria, anziché Giulia, durante lo schieramento di inizio puntata. Megan difende il rapporto costruito con Marini fin dal primo giorno: "A me Valeria fa tenerezza", spiega, aggiungendo che Giulia ha già chi la difende. Anche Marina nomina Megan, mentre Andreas e Giulia indicano Valeria. Su Carmen convergono i voti di Piera, Varsi, Roncaccia e Danto. Megan e Federica scelgono invece Guendalina. Valeria nomina Andreas e Carmen fa il nome di Danto. Le quattro concorrenti più votate finiscono così al televoto. La domanda rivolta al pubblico è: "Chi vuoi in finale?". Le dirette interessate, però, scoprono soltanto una volta arrivate in studio che il risultato assegnerà anche un posto accanto a Marina.
Chi è la seconda finalista
Ilary Blasi chiude il televoto e comunica il doppio esito: Guendalina va in finale, Carmen è candidata all'eliminazione. Il verdetto divide le opinioniste. Selvaggia Lucarelli sostiene che Tavassi abbia beneficiato della vicinanza a Marina e ritiene che non meritasse questo traguardo. Cesara Buonamici si mostra invece in disaccordo con la collega. Guendalina rientra nella Casa e abbraccia Giulia, Andreas e Marina. Tra le persone che stringe c'è anche Federica: proprio la sua nomination, insieme a quella di Megan, le ha consentito di accedere al televoto che l'ha portata in finale.