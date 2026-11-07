"Grande Fratello Vip", le nomination del 6 novembre

Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Andreas Müller e Giulia Provvedi sono i quattro concorrenti in nomination al termine della sedicesima puntata del "Grande Fratello Vip". Dopo l'eliminazione di Alex Belli e la proclamazione di Guendalina Tavassi come seconda finalista, gli inquilini affrontano un nuovo meccanismo di scelte e salvataggi. A determinare i candidati all'eliminazione sono il risultato del televoto flash, la formazione delle coppie e una catena nella quale ogni decisione condiziona quella successiva.
Carmen è la prima candidata
Per Carmen, la nomination arriva con il verdetto del televoto flash che ha premiato Guendalina. Nella sfida con Tavassi, Valeria e Megan, Di Pietro risulta la meno votata e diventa quindi la prima candidata all'eliminazione. Guendalina raggiunge invece Marina La Rosa tra le finaliste. Ilary Blasi manda in Confessionale le due concorrenti già qualificate e Carmen, mentre gli altri nove inquilini devono scegliere un compagno. Chi rimarrà da solo finirà automaticamente al televoto.
Valeria resta "scoppiata"
Si formano quattro coppie: Andreas sceglie Giulia, Roncaccia si unisce a Varsi, Federica fa coppia con Danto e Megan con Piera. Valeria rimane l'unica senza un compagno e diventa così la seconda candidata all'eliminazione. Le scelte attirano anche l'attenzione dello studio: Ilary domanda perché Roncaccia e Piera non si siano messi insieme, mentre Cesara Buonamici interpreta la decisione come una strategia. Le quattro coppie raggiungono la Nuvola e si sistemano sulle pedane. A dare il via ai salvataggi è proprio Valeria, che sceglie Megan e Piera. Le due concorrenti salvano Roncaccia e Varsi, ai quali spetta l'ultima decisione. La loro preferenza va a Federica e Danto. Andreas e Giulia restano quindi l'unica coppia esclusa dalla catena: entrambi finiscono al televoto, aggiungendosi a Carmen e Valeria nella sfida per la permanenza nella Casa.