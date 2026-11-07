"Grande Fratello Vip", le nomination del 6 novembre

Si formano quattro coppie: Andreas sceglie Giulia, Roncaccia si unisce a Varsi, Federica fa coppia con Danto e Megan con Piera. Valeria rimane l'unica senza un compagno e diventa così la seconda candidata all'eliminazione. Le scelte attirano anche l'attenzione dello studio: Ilary domanda perché Roncaccia e Piera non si siano messi insieme, mentre Cesara Buonamici interpreta la decisione come una strategia. Le quattro coppie raggiungono la Nuvola e si sistemano sulle pedane. A dare il via ai salvataggi è proprio Valeria, che sceglie Megan e Piera. Le due concorrenti salvano Roncaccia e Varsi, ai quali spetta l'ultima decisione. La loro preferenza va a Federica e Danto. Andreas e Giulia restano quindi l'unica coppia esclusa dalla catena: entrambi finiscono al televoto, aggiungendosi a Carmen e Valeria nella sfida per la permanenza nella Casa.