"Grande Fratello Vip", Alex Belli torna nella casa: "Marina mi piaci tantissimo"

Marina, che nei giorni scorsi ha manifestato di aver sentito la mancanza di Belli nella Casa, non sospetta che in realtà Alex ha lasciato proprio a lei degli indizi sparsi nella Casa e spetta a lei metterli insieme. Trovato il primo indizio, la finalista si dirige subito al letto di Roncaccia "il bello addormentato della storia più fake e cringe d'Italia" come suggerisce il biglietto lasciato da Belli nel freezer. E poi ancora un biglietto in uno dei bagni e infine l'incontro tra i due nella Nuvola. "Sei la mia antagonista perfetta, mi hai fatto arrabbiare, mi hai rallegrato le giornate e mi manchi" ha dichiarato Alex sorprendendo Marina.