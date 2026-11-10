"Grande Fratello Vip", Alex Belli torna nella casa: "Marina mi piaci tantissimo"

Nella puntata di lunedì 9 novembre del "Grande Fratello Vip", Alex Belli torna nella Casa per lasciare dei bigliettini per Marina La Rosa, la prima finalista di questa edizione. "Vedi Marina, io ti devo ringraziare, perché mi piaci tantissimo, sei la mia antagonista perfetta. Mi manchi, mi manchi tanto", dice l'attore a Marina nella Nuvola, in un tavolino di un bar allestito per l'occasione.
Marina, che nei giorni scorsi ha manifestato di aver sentito la mancanza di Belli nella Casa, non sospetta che in realtà Alex ha lasciato proprio a lei degli indizi sparsi nella Casa e spetta a lei metterli insieme. Trovato il primo indizio, la finalista si dirige subito al letto di Roncaccia "il bello addormentato della storia più fake e cringe d'Italia" come suggerisce il biglietto lasciato da Belli nel freezer. E poi ancora un biglietto in uno dei bagni e infine l'incontro tra i due nella Nuvola. "Sei la mia antagonista perfetta, mi hai fatto arrabbiare, mi hai rallegrato le giornate e mi manchi" ha dichiarato Alex sorprendendo Marina.
Poi Alex Belli mette in guardia la sua ex rivale da Guendalina, ricordandole di non fidarsi di lei, perché è completamente ingestibile. In studio, Ilary chiede a Valeria se sia gelosa della complicità tra Alex e Marina e chiede alla showgirl di raggiungerli per un saluto. Anche Guendalina raggiunge il trio per un confronto con Alex: "Mi piaci quando eri in una fase divertente, ma ora non ti sopporta più nessuno. Fidati che nessuno ti sopporta, neppure io". Il loro confronto viene però interrotto e Guenda lascia la Nuvola senza salutare l'ex concorrente.