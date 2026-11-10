"Grande Fratello Vip", Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sulle nozze: "È stato inaspettato e veloce"

Durante la diciassettesima puntata del "Grande Fratello Vip", Piera Meloni e Alessandro Roncaccia commentano le nozze celebrate nella Casa. "È stato inaspettato e veloce", scherza Piera. "Da una semplice amicizia a un matrimonio", aggiunge Ilary Blasi che chiede un commento in studio dell'opinionista Selvaggia Lucarelli.
"Più che delle nozze, mi piacerebbe sapere come è stato il caffè" dice Lucarelli. "Io invece - aggiunge la conduttrice - Vorrei sapere un'altra cosa: che cosa è successo in bagno?" Chiede. "Era la prima notte di nozze del resto. Ognuno fa quel che può. Com'è andata la toilette?", domanda Selvaggia. "Ti spiego - interviene Roncaccia - C'era un tubo che perdeva e allora abbiamo provveduto ad aggiustarlo".
"Si sentivano fino alla nostra camera da letto. Sia io che Federica non capivamo chi fosse", conclude Padre Spio, ovvero Giancarlo Danto. "Sono belli dai, sono una bella coppia" commenta dallo studio Cesara Buonamici.