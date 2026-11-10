"Grande Fratello Vip", Piera Meloni e Alessandro Roncaccia sulle nozze: "È stato inaspettato e veloce"

"Più che delle nozze, mi piacerebbe sapere come è stato il caffè" dice Lucarelli. "Io invece - aggiunge la conduttrice - Vorrei sapere un'altra cosa: che cosa è successo in bagno?" Chiede. "Era la prima notte di nozze del resto. Ognuno fa quel che può. Com'è andata la toilette?", domanda Selvaggia. "Ti spiego - interviene Roncaccia - C'era un tubo che perdeva e allora abbiamo provveduto ad aggiustarlo".