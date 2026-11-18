Un furto è avvenuto nelle notti scorse nella villa dello scrittore Mario Rigoni Stern, scomparso nel 2008, in contrada Val Giardini ad Asiago (Vicenza), lontano dal centro del paese, abitazione che non era più abitata dopo la morte della moglie, avvenuta alcuni anni fa. Il colpo è avvenuto nei giorni in cui la famiglia è stata colpita dalla scomparsa del figlio dello scrittore, Ignazio, medico specializzato e ginecologo.