Attraverso mirati accertamenti sul territorio, l'analisi degli elementi raccolti e il coordinamento informativo tra i due reparti dell'Arma, i carabinieri sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato, risalendo alla sua identità e individuando con precisione il locale in cui la refurtiva era stata nascosta. Il reato è stato contestato al 48enne in forma aggravata perché perpetrato su beni esposti alla pubblica fede e all'interno di un luogo destinato alla reverenza e al culto.