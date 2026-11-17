I carabinieri della stazione di Albinea hanno chiuso il cerchio su un episodio che nelle scorse settimane ha scosso la Val d'Enza (Reggio Emilia). Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un 48enne residente nel Reggiano si sarebbe introdotto all'interno del cimitero di Grassano (Comune di San Polo d'Enza) sottraendo quattro vasi in marmo di Carrara, del valore complessivo di circa 2mila euro, collocati a ornamento di alcune cappelle gentilizie. Dopo averli rimossi, l'uomo avrebbe nascosto i manufatti all'interno di un garage della zona, coprendoli con un telo in plastica. È proprio lì che i militari hanno rinvenuto i vasi, per poi retituirli ai legittimi proprietari. Il 48enne è stato denunciato per furto aggravato.
La vicenda
I fatti risalgono alla metà di ottobre, quando i familiari dei defunti, recatisi in visita al cimitero di Grassano, hanno fatto l'amara scoperta: i loro quattro vasi in marmo bianco erano spariti. L'episodio, subito denunciato, ha destato forte amarezza e preoccupazione tra i residenti della frazione. Da quel momento ha preso il via un'articolata attività d'indagine condotta dai militari della stazione di Albinea.
Attraverso mirati accertamenti sul territorio, l'analisi degli elementi raccolti e il coordinamento informativo tra i due reparti dell'Arma, i carabinieri sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato, risalendo alla sua identità e individuando con precisione il locale in cui la refurtiva era stata nascosta. Il reato è stato contestato al 48enne in forma aggravata perché perpetrato su beni esposti alla pubblica fede e all'interno di un luogo destinato alla reverenza e al culto.