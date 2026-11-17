Roma, nuovo furto di Fentanyl in una struttura sanitaria: sparite 50 fiale da una clinica privata
Dopo il caso dell'ospedale Israelitico, un secondo raid contro i farmaci oppioidi. I sospetti degli inquirenti su chi ha accesso ai depositi
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Avrebbe sottratto poco a poco, giorno dopo giorno, un totale di 50 fiale di Fentanyl dalla cassaforte della farmacia ospedaliera legata alla "Nuova Itor", clinica privata di Roma. Si tratta del secondo grosso furto nelle strutture sanitarie italiane del potente anestetico. Nei mesi scorsi era stato messo nel mirino da malviventi l'Ospedale Israelitico, da cui erano sparite 80 fiale. Evento che aveva spinto il governo, tramite un'intesa nella Conferenza Stato-Regioni, a varare il cosiddetto "decreto Fentanyl" con l'obiettivo di definire in modo più stringente le modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e chi possa maneggiarli.
Le indagini dei carabinieri
A riferire del secondo clamoroso furto è Il Messaggero, secondo cui i carabinieri del nucleo Investigativo di via In Selci e del Nas hanno già avviato le indagini. Stando a quanto finora ricostruito dagli inquirenti, il furto dovrebbe essere avvenuto tra il 16 e il 18 ottobre. La denuncia ufficiale del direttore sanitario della struttura, convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, risale al 19 ottobre.
L'ipotesi di una talpa interna alla clinica
Nonostante la presenza delle telecamere, però, finora non sarebbero state rinvenute immagini utili a ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio dai magistrati c'è anche la possibilità che chi ha sottratto il farmaco potesse avere accesso ai depositi e alle casseforti per ragioni professionali. La possibilità che quelle fiale siano reintrodotte sotto forma di semplice sostanza stupefacente nel mercato capitolino è concreta, ma al momento non sarebbero emerse evidenze della presenza di fentanyl nelle piazze di spaccio romane.
Cosa dice il decreto Fentanyl
Secondo quanto stabilito dal governo, nell'ambito di una stretta proprio per tentare di prevenire questo tipo di furti, il Fentanyl e gli altri oppioidi dovranno essere conservati in locali non accessibili al pubblico e collocati in una cassaforte inamovibile o in stanze blindate. Le aree dedicate dovranno essere monitorate da sistemi di videosorveglianza e potranno essere accessibili solo al personale preposto. Non solo. Chiavi, badge, credenziali: di ogni singola interazione con i medicinali dovrà essere registrata la data, l'ora, il consegnante e il ricevente. Le scorte dovranno essere controllate ogni 48 ore, per verificare la corrispondenza tra giacenza reale e contabile.