Nonostante la presenza delle telecamere, però, finora non sarebbero state rinvenute immagini utili a ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio dai magistrati c'è anche la possibilità che chi ha sottratto il farmaco potesse avere accesso ai depositi e alle casseforti per ragioni professionali. La possibilità che quelle fiale siano reintrodotte sotto forma di semplice sostanza stupefacente nel mercato capitolino è concreta, ma al momento non sarebbero emerse evidenze della presenza di fentanyl nelle piazze di spaccio romane.