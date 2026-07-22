Roma, furto di fentanyl in ospedale: due custodi indagati

Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Secondo l'ipotesi accusatoria, il colpo sarebbe stato eseguito su commissione e il farmaco potrebbe essere finito sul mercato nero, destinato a venditori abusivi di medicinali, studi estetici illegali e sale operatorie clandestine. Per il momento è escluso che il potente analgesico possa essere finito nelle mani di spacciatori.