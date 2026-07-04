Furto di fentanyl a Roma, una talpa all'interno dell'ospedale Israelitico?

Il furto delle 80 fiale di fentanyl ha scatenato l'ira dei vertici della politica italiana, perché la sostanza rappresenta sì un potente oppiaceo utilizzato nella terapia del dolore, ma anche una delle droghe sintetiche più pericolose con effetti decine di volte superiori a quelli della morfina e letale anche in minime quantità. Negli Stati Uniti, per esempio, il fentanyl ha portato alla morte di centinaia di migliaia di persone. "Filtra forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze, nonostante siano previste regole rigorose per l’accesso e la custodia di esse", è quanto hanno fatto filtrare alcune fonti di Palazzo Chigi.