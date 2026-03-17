Usa, avvelenò il marito con il fentanyl per incassare l'assicurazione e scrisse un libro per bambini sul lutto: rischia l'ergastolo

L'analgesico usato come droga - INFOGRAFICA
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L'omicidio nel 2022 in Utah. La donna divenne anche scrittrice per far superare il dolore ai suoi tre figli. L'uomo fu ucciso per ereditare polizze da quattro milioni di dollari
Una donna dello Utah che scrisse un libro per bambini sul dolore del lutto dopo la morte del marito, è stata condannata per averlo ucciso nella loro casa. Kouri Richins, 35enne madre di tre figli, è stata riconosciuta colpevole di aver avvelenato il 39enne Eric Richins nel marzo del 2022 con una dose letale di fentanyl mescolata a un cocktail. La donna, che adesso rischia l'ergastolo, conoscerà la sua pena il 13 maggio, giorno in cui il marito avrebbe compiuto 44 anni. Secondo i procuratori, Richins aveva pianificato l'omicidio del marito per ottenere 4 milioni di dollari dalle sue polizze vita e per iniziare una relazione con un altro uomo.
L'accusa sostiene che la donna fosse indebitata per 4,5 milioni di dollari e che credesse erroneamente che, alla morte del marito, avrebbe ereditato un patrimonio di oltre 4 milioni di dollari. Inoltre, Kouri Richins aveva anche stipulato diverse polizze assicurative sulla vita del marito a sua insaputa, per un valore complessivo di circa 2 milioni di dollari. "Voleva lasciare Eric Richins, ma non voleva lasciare i suoi soldi", ha dichiarato il procuratore della contea di Summit, Brad Bloodworth.
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Kouri Richins per l'accusa avrebbe così somministrato al marito una dose di oppioide sintetico cinque volte superiore alla dose letale in un Moscow Mule. Ci aveva provato anche prima, nel giorno di San Valentino, offrendogli un panino al fentanyl; in quell'occasione l'uomo aveva solo perso i sensi.
Dopo la morte del consorte, la donna pubblicò a proprie spese anche il libro intitolato "Are You With Me?", che disse di aver scritto per aiutare i suoi tre figli a superare la perdita del padre. Lo stesso testo è diventato una prova per i pubblici ministeri.
"Onestamente, mi sento come se fossimo tutti sotto shock. Era ora che succedesse", ha commentato Amy Richins, sorella di Eric, aggiungendo che ora la famiglia può concentrarsi sull'onorare la memoria del fratello e sul sostenere i suoi figli. "Sono molto felice che giustizia sia stata fatta per mio fratello", ha concluso.
La sola accusa di omicidio aggravato prevede nello Utah una pena detentiva da 25 anni all'ergastolo. La donna è stata dichiarata colpevole anche di tentato omicidio per l'episodio di San Valentino e di falsificazione per aver richiesto fraudolentemente indennizzi assicurativi dopo la morte del marito.