Mondo
Fentanyl contaminato, oltre 100 morti in Argentina

15 Ago 2025 - 07:06
È di oltre 100 morti il bilancio delle vittime del fentanyl contaminato somministrato negli ospedali argentini. Lo ha reso noto il governo, secondo cui all'origine della strage c'è un laboratorio farmaceutico locale. Da maggio, il Paese sta cercando di determinare quanti decessi siano collegati alle forniture contaminate utilizzate negli ospedali di quattro province e nella capitale Buenos Aires. Dopo un'indagine, l'agenzia argentina che regolamenta il settore farmaceutico aveva chiuso il laboratorio tre mesi prima che si verificassero i primi decessi.

