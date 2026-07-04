Le analisi chimiche hanno isolato e confermato la struttura della molecola, distinguendola da altre sostanze simili e già note. La 4-bmc è una nuova sostanza sintetica, dalla tossicità imprevedibile, che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale con effetti analoghi ad anfetamine ed ecstasy. Chi ne fa uso rischia seri problemi cardiovascolari e disturbi neurologici come ansia acuta, paranoia, allucinazioni e psicosi transitorie.