IL NOME E' 4-bmc

Pordenone, rinvenuta una nuova droga sintetica: primo caso in Italia

La sostanza agisce come stimolante del sistema nervoso centrale con effetti analoghi ad anfetamine ed ecstasy

04 Lug 2026 - 14:51
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© Carabinieri

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Non solo Fentanyl: cresce l'allerta sulla droga sintetica. I carabinieri di Pordenone hanno infatti segnalato il primo rinvenimento in Italia di una nuova sostanza psicoattiva, denominata 4-bmc, ora inserita nelle tabelle ministeriali e considerata illegale. La scoperta è avvenuta tramite il laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale durante i controlli territoriali.

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Sostanza mai censita prima

 Le analisi chimiche hanno isolato e confermato la struttura della molecola, distinguendola da altre sostanze simili e già note. La 4-bmc è una nuova sostanza sintetica, dalla tossicità imprevedibile, che agisce come stimolante del sistema nervoso centrale con effetti analoghi ad anfetamine ed ecstasy. Chi ne fa uso rischia seri problemi cardiovascolari e disturbi neurologici come ansia acuta, paranoia, allucinazioni e psicosi transitorie.

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La scoperta in laboratorio

 Il laboratorio ha inviato una segnalazione al sistema nazionale di allerta rapida del dipartimento delle politiche antidroga, che ha aggiornato le tabelle ministeriali inserendo la sostanza tra quelle illegali in Italia.

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