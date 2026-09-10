Farmaci nelle casseforti e con controlli periodici ogni due giorni: cosa cambia negli ospedali con il decreto Fentanyl

Il via libera al decreto è arrivato dalla Conferenza Stato-Regioni, che ha concesso massimo 90 giorni a tutte le strutture pubbliche e private - non solo ospedali, ma anche farmacie, magazzini penitenziari e case di cura - per adeguarsi alle nuove regole. In primo luogo, è prevista un'unica procedura comune per ogni azienda, approvata direttamente dalla direzione sanitaria, tramite cui siano disciplinate le sostituzioni del personale, la custodia dei farmaci, la gestione degli accessi alle casseforti, i controlli periodici e le segnalazioni.