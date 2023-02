Messina Denaro, il legale: "Le sue condizioni sono gravi"

Già dopo l'arresto si parlava delle precarie condizioni di salute del boss. Anche la responsabile della clinica dove Messina Denaro si stava curando ne aveva parlato all'indomani del blitz. "Ti resta poco da vivere", aveva detto Alessia Randazzo invitando Messina Denaro a "confessare" i suoi crimini.

Il primo faccia a faccia coi pm

Nel suo primo interrogatorio in carcere Matteo Messina Denaro non ha scelto il silenzio. Per oltre un'ora ha risposto alle domande del procuratore Maurizio De Lucia e dell'aggiunto Paolo Guido, che erano arrivati da Palermo per interrogare il boss arrestato il 16 gennaio alla clinica La Maddalena. I due magistrati nel carcere de L'Aquila dove Messina Denaro è detenuto e curato nella stessa saletta dove si è svolto il colloquio. E sono andati via dopo circa tre ore. Ma gran parte del tempo è stato impiegato per la preparazione del confronto. Ma dal confronto col boss non sembra siano arrivati contributi significativi per l'inchiesta. Tanto è vero che tutto si è risolto in poco tempo e il verbale non è stato neppure secretato.