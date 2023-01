Matteo Messina Denaro, l'appello della clinica di Palermo al boss: "Ti resta poco da vivere, parla"

La difesa della clinica

La responsabile legale ha quindi difeso la struttura sanitaria da "volgarità, insinuazioni e illazioni" circolate dopo l'arresto del boss avvenuto il 16 gennaio proprio nei pressi della clinica: "Ci sono persone che da oltre vent'anni escono di casa ogni mattina per servire e non per apparire e che con il loro lavoro hanno dimostrato concretamente che il miglior medico in Sicilia non è più l'aereo. Non è la prima, né sarà l'ultima che saremo chiamati a pagare un prezzo per i nostri sforzi, per quel peso quotidiano che ci opprime l'anima ma che abbiamo imparato a trasformare in abbraccio. Le spalle oramai si sono fatte larghe".