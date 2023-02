Cattura Matteo Messina Denaro, Mattarella: è la supremazia della legge sulla mafia

La cattura di Matteo Messina Denaro rappresenta "la supremazia della legge sul crimine".

A ricordarlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che incontrando i vertici delle forze dell'ordine ha espresso loro "la riconoscenza della Repubblica" per l'arresto del boss. Per il Capo dello Stato, la cattura di Matteo Messina Denaro ha "rafforzato la fiducia dei cittadini in una società libera dalla presenza della mafia".