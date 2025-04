Melania Rea, la rabbia del padre: "Parolisi presto sarà libero e potrà rifarsi una vita | Non ha mai chiesto notizie di sua figlia"

Alla prospettiva che Parolisi possa un giorno cercare di riavvicinarsi a Vittoria, la risposta della famiglia è netta: "Non troverà mai una porta aperta. Non ha mai chiesto notizie di sua figlia, non ha mai scritto una parola di scuse. Non ha diritto di chiamarsi padre". E, aggiunge, "quando uscirà, i nostri legali lo controlleranno. La sentenza prevede un risarcimento di due milioni di euro: uno per la famiglia, uno per Vittoria. Dovrà lavorare, dovrà pagare. Non faremo sconti. La vita che ha spezzato non può essere dimenticata".