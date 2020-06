Salvatore Parolisi potrebbe lasciare il carcere per studiare in università

Salvatore Parolisi potrebbe presto lasciare il carcere per seguire le lezioni universitarie di giurisprudenza e sostenere gli esami.

L'ex caporalmaggiore, in cella dal 2011 e condannato a vent'anni per l'omicidio della moglie Melania Rea, sta lavorando in un call center dal carcere di Bollate e si starebbe seriamente dedicando agli studi.

Secondo quanto riportato da "Quarto Grado - Le storie" durante la puntata di venerdì 12 giugno, Parolisi ha fatto richiesta già a gennaio di permessi per la formazione universitaria, ma la procedura è stata bloccata a causa dell'emergenza coronavirus. In autunno, però, potrebbe ottenere il permesso e frequentare - accompagnato - i corsi universitari.