Omicidio Melania Rea, la rabbia del fratello contro Parolisi: "La vita di mia sorella vale così poco?"

Prova rabbia Michele Rea, fratello di Melania, la donna uccisa da Salvatore Parolisi con 35 coltellate ad aprile 2011 e ritrovata nel boschetto delle Casermette di Ripe di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo.

A dichiararlo è lui stesso all'Adnkronos: "Ho provato rabbia per quello che è stato e per quello che è, sebbene il personaggio non mi faccia ormai più né caldo né freddo, e non meriti niente. Io voglio solo giustizia, la continuo a cercare e farò di tutto per averla". Parolisi è stato condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie ed è uscito dal carcere per un permesso premio, il primo dopo 12 anni di reclusione. "Dodici anni: la vita di una persona, di una mamma, di una ragazza uccisa in quel modo vale così poco?", ha domandato il fratello della vittima.