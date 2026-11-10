Momenti di tensione nel Centro di accoglienza straordinario (Cas) di Monastir, nel cagliaritano, dove una maxi-rissa tra migranti ha coinvolto circa 50 persone. Lo scontro è scoppiato nella giornata di martedì 10 novembre all'interno di una delle aree comuni della struttura e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario del 118. Un uomo è rimasto ferito a una gamba da un'arma da taglio ed è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L'episodio arriva a pochi giorni dall'incendio, avvenuto nella notte dell'8 novembre, che aveva già interessato uno dei padiglioni del centro.