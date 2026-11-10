Nel Cagliaritano

Maxi-rissa tra migranti con coltelli e spranghe al centro d'accoglienza di Monastir: 50 coinvolti e un ferito

Nata da una discussione, ha coinvolto migranti algerini, afghani e pakistani ospitati nel Cas. Il bilancio è di un ferito da arma da taglio

10 Nov 2026 - 17:53
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Momenti di tensione nel Centro di accoglienza straordinario (Cas) di Monastir, nel cagliaritano, dove una maxi-rissa tra migranti ha coinvolto circa 50 persone. Lo scontro è scoppiato nella giornata di martedì 10 novembre all'interno di una delle aree comuni della struttura e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario del 118. Un uomo è rimasto ferito a una gamba da un'arma da taglio ed è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. L'episodio arriva a pochi giorni dall'incendio, avvenuto nella notte dell'8 novembre, che aveva già interessato uno dei padiglioni del centro.

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Come è scoppiata la rissa

  Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una discussione tra gruppi di cittadini algerini, afghani e pakistani ospitati nel centro di Monastir. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati allo scontro fisico, con il coinvolgimento di decine di persone. Durante la rissa sono comparsi coltelli, spranghe e bottiglie utilizzate come armi. Le forze dell'ordine, già presenti nella struttura, sono intervenute per riportare la situazione sotto controllo assieme ai militari della Compagnia di Dolianova. Gli uomini dell'Arma stanno indagando per ricostruire la vicenda, risalire ai responsabili della rissa e verificare le ragioni che l'hanno innescata.

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