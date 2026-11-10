Afragola, lite tra donne per il parcheggio finisce in rissa: quattro in ospedale

Un parcheggio a strisce blu © ansa
Una banale lite tra due donne per un parcheggio degenerata in una rissa che ha coinvolto i familiari e che si è conclusa con l'arrivo dell'ambulanza che ha trasportato in ospedale quattro persone. È accaduto ad Afragola, in provincia di Napoli.
Afragola, lite per un parcheggio finisce in rissa
Secondo quanto ricostruito fino a ora il litigio sarebbe scattato inizialmente tra due vicine di casa a causa di un parcheggio condominiale. La discussione si sarebbe fatta più accesa nel momento in cui alla lite si sono aggiunti anche i parenti delle due donne. A un certo punto la situazione sarebbe sfuggita di mano e degenerata in una vera e propria rissa, rimasta non senza conseguenze.
In quattro in ospedale
Quattro persone, tutte parenti di una della due donne, sono finite in ospedale: hanno 17, 25, 22 e 43 anni. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Ad avere la peggio è stato il 22enne che ha riportato un trauma cranico ed è ricoverato in osservazione, mentre il 43enne ha riportato cinque ferite da taglio a spalle e braccia. E' andata meglio alle altre due persone coinvolte. Due i giorni di prognosi per il 17enne, mentre il 25enne ha riportato una ferita da taglio alla spalla sinistra che è stata curata con due punti di sutura. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l'intera vicenda.