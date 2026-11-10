Garlasco, la moglie di Ferri: "Spero che mi dicano cosa è successo"

"Sono contenta che finalmente si possa arrivare ad una conclusione e sapere cosa esattamente è successo a mio marito". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di "Mattino Cinque" della vedova di Giovanni Ferri, l'ex meccanico 88enne di Garlasco trovato senza vita nel 2010 tre anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi. Il caso è stato riaperto per fare luce ai tanti punti poco chiari sulla morte attribuita a un gesto volontario.

Michele Canta, inviato del programma di Canale5, ha chiesto alla donna che fine possa aver fatto il fascicolo perduto, poi ricostituito. "O l'hanno buttato via o l'hanno distrutto, ma fa meraviglia che ci sono ancora i reperti", le sue parole.

"Spero che vangano a capo di una soluzione e che mi dicano cosa è successo e anche quando è stato fatto, perché in quel posto lì per me l'hanno portato dopo", riferendosi al luogo angusto in cui è stato trovato il corpo del marito.