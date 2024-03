Elezioni in Russia, Matteo Salvini: "Quando un popolo vota ha sempre ragione"

Matteo Salvini commenta ai microfoni di "Quarta Repubblica" le elezioni in Russia vinte da Putin con l'87,29% dei voti, il risultato più alto ottenuto da un presidente eletto nella storia della Russia. "In Russia hanno votato, ne prendiamo atto, quando un popolo vota ha sempre ragione" dice il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture dopo aver presieduto a un evento a Milano organizzato dal gruppo Doppelmayr.

"Le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince sia quando uno le perde; io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta. I cittadini russi hanno votato e dobbiamo prenderne atto sperando che il 2024 sia l'anno della pace" conclude Matteo Salvini. Nel primo discorso dopo la rielezione, il capo del Cremlino ha lanciato diversi messaggi: ha citato dopo anni Navalny, ha aperto a colloqui con Kiev e ha avvisato la Nato che un intervento diretto porterebbe alla terza guerra mondiale. Nell'ultimo giorno di voto si erano formate code di elettori a numerosi seggi a Mosca nell'ora indicata per una protesta per Navalny e contro Putin.