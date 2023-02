Matteo Messina Denaro, i viaggi "d'affari" del superboss

Visite mediche in Spagna, patti criminali in Albania, casinò in Montenegro e la diagnosi del cancro in Sicilia: le indagini ricostruiscono nuovi particolari sulla vita del capomafia

I viaggi in trent'anni di latitanza A Campobello di Mazara, paese a pochi chilometri dalla sua Castelvetrano, Matteo Messina Denaro (con il nome di Andrea Bonafede) ci sarebbe rimasto per due anni prima di essere identificato e arrestato. Ma in trent'anni di latitanza il capomafia si sarebbe spostato in diversi luoghi: Spagna, Tunisia, Albania, Montenegro e, in Italia, in Calabria. Viaggi e lunghe permanenze che come denominatore comune hanno la droga. Un business che, come quello delle scommesse clandestine, è in grado di portare fiumi di soldi liquidi, cioè il tesoro che serviva a mantenere un latitante con un tenore di vita altissimo (si parla di 150 milioni l'anno).

Gli affari illeciti del boss Se la Spagna è un paese che il capomafia conosce fin dal 1994, quando si fece visitare al centro di oftalmologia Barraquer di Barcellona, le piste che lo collocano in Tunisia e Albania sono molto più recenti. In entrambi i casi ad attirare il boss sarebbe stato il mercato degli stupefacenti e del contrabbando (inchieste recenti hanno documentato il trasferimento attraverso il Canale di Sicilia di tabacchi lavorati esteri, nascosti a bordo di pescherecci). In Albania Messina Denaro avrebbe mandato un "ambasciatore", per poi andare di persona per stringere - dicono gli investigatori - rapporti con esponenti delle istituzioni e dell'imprenditoria. Nell'ultimo viaggio avrebbe fatto anche una puntata in Montenegro per giocare al casinò.