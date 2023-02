Messina Denaro, parla l'autista di Giovanni Falcone: "Senza morale, peggio di un animale"

"È inconcepibile. Con le sue parole ha dimostrato quello che è". Così, a "Fuori dal Coro", l'autista di Giovanni Falcone, Giuseppe Costanza, unico superstite della strage di Capaci, commenta l'oltraggioso audio di Matteo Messina Denaro nei confronti del giudice antimafia.

"Questa gente non ha morale, non ha niente", spiega Costanza, cercando di mantenere il controllo. "Potremmo equipararlo a un animale, ma gli animali uccidono per fame, soltanto per fame. Lui, invece, per che motivo lo faceva?".

"Spero che oggi possa pagare, e pagare definitivamente", conclude l'uomo, auspicando anche che venga fatta chiarezza sulla strage che l'ha visto coinvolto. "Sono trascorsi 30 anni. Ne devono trascorrere altri 30 per avere un barlume di verità?".