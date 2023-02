Matteo Messina Denaro, una chat rivela le imprecazioni del boss nel giorno della commemorazione del giudice Falcone

Un vocale rivela le imprecazioni di Matteo Messina Denaro nel giorno del trentennale della strage di Capaci, in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone.

"Questo telefono non mi prende stamattina e io qua, bloccato con le 4 gomme a terra, cioè non bucate, sull'asfalto, che non si muovono per le commemorazioni di 'sta m...". Queste le parole pronunciate dal boss il 23 maggio 2022, infastidito per essere bloccato nel traffico, nell'audio inviato in una chat di gruppo con alcune pazienti conosciute durante la terapia oncologica.