Massa, la verità dell'autopsia sulla morte di Giacomo Bongiorni: "Il pugile a cavalcioni sopra di lui, poi il calcio alla testa"

A causare la morte sarebbero una serie di concause. A uccidere sarebbero stati i pugni dell’ex pugile di 17 anni ma anche il calcio di uno dei maggiorenni. Non solo: Bongiorni ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto. Come spiega il Corriere Fiorentino, incrociando le testimonianze e il filmato quella notte in piazza Palma c’è stata una vera e proprioa lotta tra la vittima e il 17enne che lo ha colpito con due pugni da boxeur. Poi Bongiorni scappa dal minore, che è un ex promessa della boxe e su di lui si «avventano» il diciannovenne anni, ora in carcere, un secondo ragazzo di 17 anni e un altro di 15 anni.