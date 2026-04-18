Massa, il vescovo al funerale di Bongiorni: "Ha fatto la cosa giusta"

Giacomo Bongiorni ha visto "dei ragazzi comportarsi male e ha detto loro qualcosa", "l'aggressione sviluppata da un giusto richiamo per una bottiglia di vetro rotta è degenerata. Potrei dire molte cose. Ne dico una sola, per prima: Giacomo ha fatto una cosa giusta. E questa Chiesa è qui anche per raccogliere la sua voce, il suo richiamo". Così il vescovo Mario Vaccari, ai funerali del 47enne ucciso. "Alla famiglia dico: Siete stati raggiunti da qualcosa di ingiusto" e al figlio 11enne "che ha tenuto la mano di suo padre e gli chiedeva di alzarsi voglio dire: Tuo padre era un uomo buono. Quello che ha fatto era giusto. Portalo con te".