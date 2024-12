Morta per rinoplastica, la madre di Margaret Spada: "Il dottore non ha mai parlato con lei"

Margaret Spada "non è andata su TikTok come si dice. Prima ha fatto la ricerca in rete" e poi ha visto "i contenuti sui vari social per vedere le foto, come facciamo tutti". È quanto ha raccontato la madre della 22enne morta dopo un intervento di rinoplastica in uno studio medico di Roma, che è risultato non possedere le certificazioni per effettuare interventi di quel genere. "Ci ha rassicurati perché lei ha comunicato per tutti questi mesi con il dottore, e hanno rassicurato lei a loro volta che sarebbe stato un intervento banale, della durata di 20 minuti. Parlava con la segretaria del dottore, la quale diceva di aver parlato con il dottore. Ma personalmente Margaret non ha mai parlato con il medico", ha precisato la donna.