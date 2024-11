Morta per rinoplastica, sopralluogo dei Nas nello studio medico: trovati bisturi e farmaci | La testimonianza sui social: "Lì dentro operavano"

Nel frattempo, soprattutto sui social, emergono le testimonianze di altre pazienti. Su TikTok una ragazza racconta la sua esperienza in quello stesso studio, per rimodellare la punta del naso, così come sperava di fare Margaret: "È stato un vero intervento in anestesia locale, non solo un filler. Mi hanno tolto della cartilagine, del grasso, tagliato un legamento e limato la 'gobba'". Tra i commenti negativi, tanti anche quelli a favore dei medici: "Chi vi conosce sa", "Sempre con voi", "Siete delle grandi persone", si legge sulle varie piattaforme. Intanto, per accertare che non ci sia stato un inquinamento delle prove, il pm ha disposto l'acquisizione dei tabulati telefonici.