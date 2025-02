Mantova, tiene la moglie legata al polso come con un guinzaglio: arrestato

Teneva la moglie legata per un polso, in casa, davanti ai figli minorenni. Un uomo di 38 anni, di origini indiane, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. È accaduto a Gazoldo degli Ippoliti, un centro di poco più di 3mila abitanti in provincia di Mantova, dove i militari sono intervenuti nell'abitazione della coppia in seguito alla segnalazione di un cittadino. Nella casa hanno trovato la donna, una 37enne anche lei di origini indiane.