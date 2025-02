Pistoia, figli messi in ginocchio sul sale e picchiati: arrestata una coppia

In provincia di Pistoia, una coppia fuggita dalla guerra in Ucraina è finita in carcere a causa di presunti maltrattamenti nei confronti dei sei figli di età compresa tra i 2 e i 15 anni. I minori sarebbero stati costretti a sopportare quasi quotidianamente offese, botte e anche a restare per ore in cucina con le braccia alzate e in ginocchio sul sale grosso. A denunciare i fatti ai servizi sociali è stata la figlia più grande, dopo essere fuggita da casa. Telecamere nascoste nell'abitazione e installate dalla polizia avrebbero poi confermato il suo racconto.