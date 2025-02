Bolzano, obbliga moglie a dimettersi dal lavoro: ammonito dal questore

Gli agenti hanno identificato e allontanato l'uomo e hanno accompagnato la moglie in una struttura protetta. Le indagini proseguono ora per chiarire meglio le dinamiche familiari e per verificare se vi siano gli estremi per contestare all'uomo eventuali responsabilità di natura penale. "Sono sempre più i casi in cui le forze di polizia sono chiamate a intervenire per far fronte a situazioni connotate da ossessivi atti persecutori, spesso sfociate in comportamenti aggressivi e violenti, che rappresentano in sé, tra l'altro, preoccupanti esternazioni di problematiche di carattere culturale - ha evidenziato il questore Sartori -. Anche la dinamica di quest'ultimo episodio di violenza e prevaricazioni rafforza ancor più l'idea di come le situazioni di criticità che affliggono la nostra società debbano necessariamente essere affrontate facendo rete tra istituzioni, enti locali, centri antiviolenza ed associazioni di volontariato".