Bari, per risparmiare sulle bollette costringeva la moglie a stare al freddo e a razionare l'acqua: condannato

Per risparmiare sui costi della bolletta avrebbe tenuto spento il riscaldamento di casa, razionando anche l'uso dell'acqua. E così avrebbe costretto sua moglie a vivere in ambienti freddi e umidi. L'uomo, un 58enne di Bari, è stato denunciato dalla donna per violenza privata. La gip del Tribunale del capoluogo pugliese, Isabella Valenzi, ha emesso nei suoi confronti un decreto penale di condanna di un ammontare pari a 450 euro con l'accusa, anche, di inosservanza degli obblighi di mantenimento.