Sardegna, per alcuni cittadini il green è un autogol: "Nonostante il fotovoltaico le bollette sono alle stelle"

"Le multinazionali vengono qui per prendere gli incentivi e deturpano il paesaggio", spiega Davide che all'inviato del programma di Rete 4 mostra un cimitero di pannelli solari usurati e da tempo non in funzione. Secondo la legge regionale, le multinazionali che dismettono l'impianto non hanno poi l'obbligo di smantellarlo. Nel frattempo proseguono gli espropri di terreni ai privati. "Sono entrati con la forza più di 400 uomini e i sardi che si trovano in questa situazione non possono fare niente contro società private appoggiate dallo Stato", denuncia Gianluca.