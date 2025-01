In Sardegna due pescatori sono morti dopo che la loro barca si è capovolta in mare davanti all'Isola Rossa. All'incidente hanno assistito alcune persone che si trovavano sulla spiaggia e che hanno lanciato l'allarme. Per i soccorsi sono arrivati una motovedetta della Guardia costiera, gli elicotteri dei vigili del fuoco e del 118.