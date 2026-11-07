Sabato di proteste in tutta Italia, cortei da Milano a Roma | A Torino sfilano anche gli agricoltori in trattore

Nuovo sabato di proteste e manifestazioni in diverse città italiane: da Torino a Bologna, da Genova a Milano, passando per Roma, Firenze, Udine e Lecce. Al centro delle mobilitazioni, che questa volta si sono svolte senza particolari disordini o scontri, il carovita, la guerra e il riarmo, il caro affitti e i tagli a istruzione e sanità. A Torino il corteo più partecipato, con circa 3mila persone: qualche ora prima della manifestazione, conclusasi senza incidenti, la polizia ha sequestrato 188 chilogrammi di materiale pirotecnico nell'abitazione di un 44enne nel quartiere Borgo Filadelfia: l'uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti.