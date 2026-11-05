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Le autorità: "atti inammissibili"

Manifestazioni in Francia, incendiato un liceo vicino a Tolosa

Alcuni individui sarebbero entrati nell'istituto lanciando dall'interno fuochi d'artificio: parte della struttura è andata in fiamme

05 Nov 2026 - 13:33
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Il liceo Françoise de Tournefeuille a, vicino a Tolosa, nel sud-ovest della Francia, è stato incendiato nelle ultime ore a margine delle manifestazioni in Francia. Alcuni individui sarebbero penetrati nell'istituto lanciando poi dall'interno fuochi d'artificio servendosi di appositi mortai. Parte dell'edificio è andata in fiamme, nonostante i pompieri siano subito accorsi. Il vicepresidente del Consiglio regionale, Kamel Chibli, ha denunciato "atti inammissibili" e ha esortato tutti a "condannarli con la massima fermezza" chiedendo poi "misure eccezionali e sanzioni all'altezza della gravità dei fatti".

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