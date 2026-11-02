Protesta degli agricoltori a Roma: "Veniamo quasi tutti dal Sud"

Bersaglio delle critiche è stato anche il decreto sul gasolio agricolo emanato dal governo e che coprirebbe solo il 20% della spesa sostenuta. "Ci hanno fatto il gioco delle tre carte", hanno gridato i manifestanti davanti a Montecitorio, dove né la presidente del Consiglio Giorgia Meloni né nessuno dei ministri ha pensato di affacciarsi o di accogliere una rappresentanza dei manifestanti a parlare. "Ci stanno massacrando, siamo stanchi di subire. Meritiamo dignità perché siamo gente che si spacca. Hanno distrutto il sogno dei nostri genitori e il futuro dei nostri figli, vergognatevi", concludono.