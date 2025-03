Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: venerdì scuole chiuse a Bologna e in altri Comuni

Nella giornata di venerdì in Emilia-Romagna scatta l'allerta rossa per possibili piene dei fiumi e per frane. La protezione civile segnala inoltre allerta arancione per temporali e gialla per vento. Il Comune di Bologna, in via precauzionale, ha decretato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. La stessa decisione è stata già presa dal Comune di Pianoro, già colpito dall'alluvione di ottobre.